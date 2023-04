Anche Monguzzi ammette il flop di area B | Aumentati gli ingressi

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra febbraio e marzo registrati in media 50mila accessi in più durante la giornata. I divieti finti-green di Beppe Sala

Anche Monguzzi “Area B non funziona. Da rifare piano Mobilità.” De Corato “E’ un inutile accanimento ” MilanoPost

Più divieti, più auto. È il paradosso di Area B, la zona a traffico limitato che comprende praticamente tutto il territorio di Milano che dallo scorso 1 ottobre è off limits anche per i veicoli diesel ...Il consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi ha illustrato i dati riguardo la zona a basse emissioni varata da Palazzo Marino ...