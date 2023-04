ANAOAI | l’associazione Atleti Azzurri d’Italia compie 75 anni Tra i progetti anche la staffetta Milano-Cortina

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Settantacinquesimoversario perNazionaleOlimpici e. Per l’occasione l’ha presentato, in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare, nella Sala Zuccari del Senato tre nuovi, alla presenza di un parterre d’eccezione, tra cui la senatrice Sbrollini e l’Onorevole Pella. Tra ic’è la(le città delle Olimpiadi invernali 2026), al via il 15 aprile e rivolta adnormodotati e diversamente abili con oltre 300 iscritti. Laè strutturata in dodici tappe (ognuna delle quali accompagnata da un convegno sui valori della maglia Azzurra e dello sport) e coprirà mille ...

