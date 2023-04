Amsterdam | manifestante bloccato dalla sicurezza all' arrivo di Macron all' universita'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CastellinoLuigi : RT @lorna_toon: All'arrivo di Macron a Amsterdam, un manifestante ha intonato l'inno della protesta francese: 'Siamo qui, anche se Macron n… - mickycaruso : RT @lorna_toon: All'arrivo di Macron a Amsterdam, un manifestante ha intonato l'inno della protesta francese: 'Siamo qui, anche se Macron n… - pameladiverona : RT @lorna_toon: All'arrivo di Macron a Amsterdam, un manifestante ha intonato l'inno della protesta francese: 'Siamo qui, anche se Macron n… - StefanoSerafi11 : RT @lorna_toon: All'arrivo di Macron a Amsterdam, un manifestante ha intonato l'inno della protesta francese: 'Siamo qui, anche se Macron n… - ganjaspirito : RT @lorna_toon: All'arrivo di Macron a Amsterdam, un manifestante ha intonato l'inno della protesta francese: 'Siamo qui, anche se Macron n… -

Une' stato intercettato e bloccato dalla squadra di sicurezza del presidente francese, Emmanuel Macron, fuori dall'universita' di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Due dimostranti sono stati arrestati. Al suo arrivo all'università di Amsterdam, il presidente francese è stato sopreso da un manifestante che ha scandito ''On est là, on est là'' (''Siamo qui, siamo qui''), l'ormai celebre slogan anti-Macron.

Amsterdam, manifestante bloccato dalla sicurezza all'arrivo di ... Il Sole 24 ORE

Nuova contestazione contro Emmanuel Macron durante la visita di Stato del presidente francese nei Paesi Bassi. (ANSA) ...Un uomo e una donna sono stati picchiati dagli agenti e arrestati oggi durante una visita del presidente francese Emmanuel Macron all’Università di Amsterdam (UvA) perche gridavano slogan contro Macro ...