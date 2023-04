Amstel Gold Race 2023: i favoriti. Tutti contro Tadej Pogacar, occhio a Tom Pidcock (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si apre il Trittico delle Ardenne a completare un’altra intensissima primavera per il ciclismo internazionale. Come di consueto in entrata spazio all’Amstel Gold Race: la classica della Birra, giunta all’edizione numero 57. Appuntamento domenica con arrivo in quel di Berg en Terblijt ed il Cauberg come ascesa protagonista: andiamo a scoprire i possibili favoriti. Torna in gara dopo il trionfo eccezionale al Giro delle Fiandre Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates vuol proseguire questo 2023 da sogno con un’altra perla ad anticipare la Liegi-Bastogne-Liegi. Seconda partecipazione (un DNF nel 2019), percorso ideale per le sue caratteristiche, sarà difficile batterlo. A sfidarlo troviamo Tom Pidcock che dopo un Fiandre al di sotto delle attese e i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si apre il Trittico delle Ardenne a completare un’altra intensissima primavera per il ciclismo internazionale. Come di consueto in entrata spazio all’: la classica della Birra, giunta all’edizione numero 57. Appuntamento domenica con arrivo in quel di Berg en Terblijt ed il Cauberg come ascesa protagonista: andiamo a scoprire i possibili. Torna in gara dopo il trionfo eccezionale al Giro delle Fiandre. Lo sloveno della UAE Emirates vuol proseguire questoda sogno con un’altra perla ad anticipare la Liegi-Bastogne-Liegi. Seconda partecipazione (un DNF nel 2019), percorso ideale per le sue caratteristiche, sarà difficile batterlo. A sfidarlo troviamo Tomche dopo un Fiandre al di sotto delle attese e i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : #Ciclismo, Tadej #Pogacar: “Non mi voglio fermare, cerco il grande risultato alla Amstel Gold Race” - - SpazioCiclismo : No, Remco Evenepoel non sarà al via domenica della Amstel Gold Race #AGR2023 - Antonel03012517 : @GuillaumeWatt Due ?? la caduta all Amstel Gold Race 2017 e al mondiale 2019 di Philippe - Sandrino_14 : Ok era fake la notizia. - Nicola89144151 : @MatteoDoria99 No, prossimo evento su Rai 2 la Amstel Gold Race di domenica, live dalle 15:40 -