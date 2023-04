Amministrative: 17 Comuni irpini pronti: fari punti su Nusco per il dopo De Mita (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUltimi giorni di appelli elettorali nei 17 Comuni irpini chiamati al rinnovo dei Consigli comunali i prossimi 14 e 15 maggio. Alle 12:00 di sabato 15 aprile scade il termine ultimo per la presentazione delle liste che, comunque, potranno essere depositate già a partire da venerdì sera. In Campania complessivamente sono 83 i Comuni chiamati al voto, e tra quelli irpini figurano Aquilonia, Cairano, Caposele, Casalbore, Conza Della Campania, Greci, Lapio, Marzano di Nola, Mugnano Del Cardinale, Rocca San Felice, San Potito Ultra, Sant’Angelo Dei Lombardi, Summonte, Torre Le Nocelle, Vallata, e le novità Volturara Irpina dopo il Commissariamento del Comune lo scorso agosto, ma soprattutto Nusco, in reggenza straordinaria dopo la morte del sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUltimi giorni di appelli elettorali nei 17chiamati al rinnovo dei Consigli comunali i prossimi 14 e 15 maggio. Alle 12:00 di sabato 15 aprile scade il termine ultimo per la presentazione delle liste che, comunque, potranno essere depositate già a partire da venerdì sera. In Campania complessivamente sono 83 ichiamati al voto, e tra quellifigurano Aquilonia, Cairano, Caposele, Casalbore, Conza Della Campania, Greci, Lapio, Marzano di Nola, Mugnano Del Cardinale, Rocca San Felice, San Potito Ultra, Sant’Angelo Dei Lombardi, Summonte, Torre Le Nocelle, Vallata, e le novità Volturara Irpinail Commissariamento del Comune lo scorso agosto, ma soprattutto, in reggenza straordinariala morte del sindaco ...

