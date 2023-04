Amici | Raimondo Todaro sempre più distante dal programma | arriva anche una frecciata sui social

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la puntata di sabato di, èta suiladi: il maestro èpiùdal talent. La ventiduesima edizione dita al Serale e abbiamo assistito alle prime quattro puntate, in onda il sabato sera. Ci sono state già sei eliminazioni. L’ultimo ad aver abbandonato la scuola è stato Alessio, trovatosi nel confronto finale contro Mattia.ladial(credits: Mediaset infinity) grantennis toscanaI due giovani hanno legato tantissimo all’interno del talent e negli ultimi minuti passati insieme abbiamo visto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Di_readEat : L'osservazione di @RaimondoTodaro nella puntata di sabato scorso non è così sbagliata. Si premia il talento o la st… - infoitcultura : Amici 22, la lite tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi è stata tagliata - redazionerumors : Durante la registrazione del Serale di Amici 22, Raimondo Todaro e Maria De Filippi hanno avuto uno scontro non tra… - infoitcultura : “Amici”, lite censurata tra Maria De Filippi e Raimondo Todaro: cos’è accaduto - infoitcultura : Amici 22, i dettagli sulla scena tagliata: cosa è successo tra Maria De Filippi, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi -

La finale di2022 era stata calendarizzata a sabato 14 maggio. Quando uscirono le date dell'... ecco Aaron Cenere, Isobel Kinnear e Ramon Agnelli; infine, per il team diTodaro e Arisa, ...Nel frattempo, dopo l'ultima puntata di22 , gli allievi in gara sono rimasti dieci: Aaron, ... Federica, Wax e Maddalena della squadra di Arisa eTodaro. Gli allievi eliminati inquesta ...22, Mattia Zenzola sconfortato, per fortuna che c'è Benedetta Vari! Il ballerino diTodaro è finito al ballottaggio finale nella precedente puntata del Serale, riuscendo però a ...

Amici 22, i dettagli sulla scena tagliata: cosa è successo tra Maria De Filippi, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi leggo.it

per il team di Raimondo Todaro e Arisa, restano in corsa Mattia Zenzola, Wax e Federica Andreani. Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) ...L'ultima tappa del talent è stata cambiata per non sovrapporsi con l'Eurovision che andrà in onda sabato 14 maggio su Rai Uno.