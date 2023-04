Amici, Giulia Stabile rivela di avere un debole per un ex protagonista del GF Vip 7 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 nonché ballerina professionista del talent di Maria De Filippi, ieri sera è entrata nel gruppo Twitter degli “Oriele”, ovvero della coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Con lei c’erano anche il cantante Piccolo G e il ballerino Gianmarco Petrelli, che tuttavia essendo da poco usciti dal reality e avendo dunque vissuto chiusi in casetta non hanno avuto modo di seguire le dinamiche del Grande Fratello Vip 7. Giulia Stabile sul GF Vip 7: “Ho una passione per Edoardo Tavassi” Giulia Stabile, al contrario, lo ha fatto ed oltre a seguire e amare appunto la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ha rivelato di avere molta simpatia per un grande concorrente di questo Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023), vincitrice di20 nonché ballerina professionista del talent di Maria De Filippi, ieri sera è entrata nel gruppo Twitter degli “Oriele”, ovvero della coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Con lei c’erano anche il cantante Piccolo G e il ballerino Gianmarco Petrelli, che tuttavia essendo da poco usciti dal reality e avendo dunque vissuto chiusi in casetta non hanno avuto modo di seguire le dinamiche del Grande Fratello Vip 7.sul GF Vip 7: “Ho una passione per Edoardo Tavassi”, al contrario, lo ha fatto ed oltre a seguire e amare appunto la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, hato dimolta simpatia per un grande concorrente di questo Grande ...

