Amici di Maria De Filippi, ex vincitore confessa: "Ho finito tutti i soldi"

Era la finale dell'undicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e il pubblico da casa televotava per far vincere Gerardo Pulli, cantante classe 1992, contro Ottavio De Stefano. Con il 65,85% Gerardo vinse l'edizione e per lui si aprirono ufficialmente le porte della grande musica. Tuttavia, quel vero successo non è mai arrivato ed ecco che il ragazzo a quasi dodici anni di distanza ha raccontato il suo "dramma". Un'intervista toccante a Il Messaggero che racconta un aspetto inedito della vittoria.

Amici di Maria De Filippi: il racconto di Gerardo Pulli

Nelle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi, il successo non era affatto scontato per chi partecipava al talent show. Addirittura il vincitore, molto spesso ...

