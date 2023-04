Amici 22 | Wax fa ancora le bizze e rifiuta un guanto lanciato dalla sua prof Arisa

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ad22 Wax non soloi guanti lanciati dagli altri, ma oggi non ha voluto fare unosuaL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : piccolo g samu uno tra mattia e alessio tutto fuori a fila in più mettiamoci che angelina e wax sono stati al b… - AmiciUfficiale : Angelina e Wax si confrontano e parlano della loro esperienza ad Amici #Amici22 - smellsunflowers : RT @arabicgirl24: Io sono così confusa da queste chaotic energies di Aaron e Wax, un giorno migliori amici l’altro giorno si odiano poi si… - AmiciUfficiale : Le difficoltà di Wax, i guanti di sfida della prof Arisa e della maestra Celentano e tanto altro… Rivedi subito la… - Its_Bolivia : Minuscoloooo #waxiello #wax #amici22 #amici -

L'allievo ha chiesto alla sua insegnante Arisa di annullare la ..., lo sfogo diper il guantoè stato protagonista di gran parte dell'ultimo daytime diper la preparazione di un brano di Vasco Rossi per il guanto lanciato da Arisa dal titolo '...Leggi Anche Ad '22'esplode contro Aaron: 'Ti mando aff***'e Federica: due opinioni diverse Fin dal primo ascolto, però, Federica enon sembrano proprio contenti del 'regalo' e ne ...

Wax e Federica: Rifiutiamo il guanto di sfida 11 aprile - Amici Clip | Witty TV Witty TV

“Questi tre giorni io ci ho lavorato tanto su questo guanto”, si sfoga Wax con Arisa. “Come se avessi un blocco. Ti volevo chiedere se fosse possibile non fare questo guanto“, è la richiesta del ...In particolare nel canto dove un allievo ha rifiutato la prova. Nuovi guanti di sfida ad Amici in vista del Serale di sabato. A far parlare in modo particolare quelli di canto dove Wax ha mostrato ...