Amici 22, spostata la data della finalissima: ecco quando andrà in onda (Di mercoledì 12 aprile 2023) La data della messa in onda della finalissima di Amici 22 è stata spostata. L’atto finale della ventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi era previsto il 13 maggio prossimo. Tuttavia, lo stesso giorno, andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest, in cui prenderà parte anche Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2o23. Per questo motivo, come ha annunciato Publitalia, la finale di Amici 22 è stata spostata al giorno seguente, il 14 maggio. Non resta che attendere quel giorno per scoprire chi vincerà il più famoso talent della televisione italiana. Nell’attesa, ricordiamo che il prossimo 15 aprile andrà in ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lamessa indi22 è stata. L’atto finaleventiduesima edizione del talent show di Maria De Filippi era previsto il 13 maggio prossimo. Tuttavia, lo stesso giorno,inla finale dell’Eurovision Song Contest, in cui prenderà parte anche Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2o23. Per questo motivo, come ha annunciato Publitalia, la finale di22 è stataal giorno seguente, il 14 maggio. Non resta che attendere quel giorno per scoprire chi vincerà il più famoso talenttelevisione italiana. Nell’attesa, ricordiamo che il prossimo 15 aprilein ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #Amici22, spostata la data della finalissima: ecco quando andrà in onda Originariamente l’ultima puntata del talen… - NicoloC__ : La finale di Amici spostata all'indomani di quella dell'Eurovision anche Marisa ha avuto paura di lei - Helisa_9 : @Beatric20838507 @Alessan33946574 A me sembra che lui faccia Sta vita e ogni tanto appunto gli amici lo vanno a tro… - SAIICHECEE : amici sono sempre mio, mi sono spostata qui, nell’altro profilo non mi faceva commentare + con l’hashtag… - Emanuel34270964 : @LaGio_91 Complimenti per l'educazione ?? comunque la domanda era: cosa farai domani mattina? E lei ha detto che chi… -