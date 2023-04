Amici 22, Mattia Zenzola isolato: sconforto per il ballerino di Raimondo Todaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Durante il daytime di Amici, Mattia Zenzola si è isolato dai compagni durante la pausa pranzo, leggermente preso dallo sconforto. Per fortuna ci ha pensato Benedetta Vari a consolarlo. Vediamo insieme cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Durante il daytime disi èdai compagni durante la pausa pranzo, leggermente preso dallo. Per fortuna ci ha pensato Benedetta Vari a consolarlo. Vediamo insieme cosa è successo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : piccolo g samu uno tra mattia e alessio tutto fuori a fila in più mettiamoci che angelina e wax sono stati al b… - giadamalvisii2 : RT @nvmndokay: Mattia studia anche mentre mangia, Giuseppe gli dice che lo vede migliorare ogni settimana, però poi mandano in onda Umberto… - ornxstrangis : RT @_notanny_: al posto di allievo di amici 2022 metterei fan page di mattia zenzola #amici22 - Alessia37284178 : RT @nvmndokay: Mattia studia anche mentre mangia, Giuseppe gli dice che lo vede migliorare ogni settimana, però poi mandano in onda Umberto… - soff_icino : RT @nvmndokay: Mattia studia anche mentre mangia, Giuseppe gli dice che lo vede migliorare ogni settimana, però poi mandano in onda Umberto… -