Amici 22, famosa ex protagonista del talent dice addio al programma (in cui aveva continuato a lavorare negli ultimi anni) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nelle ultime ore, una protagonista di Amici di Maria De Filippi ha annunciato pubblicamente di aver lasciato il talent show di Canale 5. Stiamo parlando di Giordana Angi, cantautrice che si classificò al secondo posto nella diciottesima edizione del programma. Da lì, ha iniziato una brillante carriera nel mondo della musica, che l'ha portata sul palco del Festival di Sanremo nel 2020. Tra i brani da lei composti, figurano numerosi singoli scritti per artisti del calibro di Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso. Giordana ha continuato a collaborare con Amici, dando il suo contributo al talent e supportando gli allievi. Fino ad oggi, quando, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la scelta di voler lasciare il programma, così come la ...

