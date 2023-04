Amici 22, è finita tra Cricca e Isobel: “Gli ha spezzato il cuore” (Di mercoledì 12 aprile 2023) La storia tra Cricca e Isobel Kinnear non è mai stata molto pubblicata ad Amici 22 e forse è stato un bene, visto che è già finita. Non solo infatti il cantante della squadra di Lorella Cuccarini e la ballerina di punta di Alessandra Celentano da tempo non vengono inquadrati mentre chiacchierano o si scambiano tenerezze, ma nel corso di uno degli ultimi daytime del talent di Maria De Filippi proprio Cricca ha lasciato intendere di essere statp lasciato dalla ragazza, che si sarebbe innamorata e poi disinnamorata di lui alla velocità della luce. Amici 22, il flirt tra Cricca e Isobel Kinnear Ad Amici 22 la prima ad aver notato il feeling tra la ballerina Isobel Kinnear (sua allieva) e Cricca è stata ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) La storia traKinnear non è mai stata molto pubblicata ad22 e forse è stato un bene, visto che è già. Non solo infatti il cantante della squadra di Lorella Cuccarini e la ballerina di punta di Alessandra Celentano da tempo non vengono inquadrati mentre chiacchierano o si scambiano tenerezze, ma nel corso di uno degli ultimi daytime del talent di Maria De Filippi proprioha lasciato intendere di essere statp lasciato dalla ragazza, che si sarebbe innamorata e poi disinnamorata di lui alla velocità della luce.22, il flirt traKinnear Ad22 la prima ad aver notato il feeling tra la ballerinaKinnear (sua allieva) eè stata ...

