Amici 22 cambia la data della finalissima | ecco quando andrà in onda

La finalissima di Amici 22 si avvicina sempre di più ad ogni puntata. Infatti pian piano il numero degli allievi che parteciperanno alla grande serata sta per arrivare. Ma quando verrà disputata la finalissima? La data è cambiata. Nell'idea iniziale era prevista per il 13 Maggio. Tuttavia, in concomitanza si svolgerà l'Eurovision Song Contest e Maria De Filippi ha deciso di procrastinare il grande giorno. Una scelta alquanto particolare considerando che il giudice del serale Cristiano Malgioglio non sarà impegnato a commentare la kermesse canora. Tuttavia, Publitalia ha annunciato che la nuova data della finalissima di Amici 22 è il 14 Maggio 2023. Sanremo in contemporanea sì e l'Eurovision Song Contest no? Misteri ...

