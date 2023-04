Altro che ecoattivisti: è il turismo di massa che devasta i centri storici (e non solo) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ieri un’amica storica dell’arte mi ha mandato alcune foto del centro storico di Roma. La via, enorme perAltro, che collega Bocca di Verità con Piazza Venezia era una specie di marea umana scura, impressionante. Poi il Colosseo: che non si vedeva, o meglio spuntava dietro una folla enorme di persone che, probabilmente, non si aspettavano di dover spintonare e lottare per entrare nel monumento per il quale erano venuti a Roma. D’Altronde i dati, solo per Roma, di questa Pasqua erano impressionanti, roba da prendere la macchina e fuggire via, cosa che in molti hanno fatto. Un milione di presenze, il che significa praticamente che Roma durante i giorni di Pasqua ha avuto e ha una un terzo di abitanti in più. Ma il fenomeno dell’over tourism, o del turismo di massa incontrollato, ha riguardato in questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ieri un’amica storica dell’arte mi ha mandato alcune foto del centro storico di Roma. La via, enorme per, che collega Bocca di Verità con Piazza Venezia era una specie di marea umana scura, impressionante. Poi il Colosseo: che non si vedeva, o meglio spuntava dietro una folla enorme di persone che, probabilmente, non si aspettavano di dover spintonare e lottare per entrare nel monumento per il quale erano venuti a Roma. D’nde i dati,per Roma, di questa Pasqua erano impressionanti, roba da prendere la macchina e fuggire via, cosa che in molti hanno fatto. Un milione di presenze, il che significa praticamente che Roma durante i giorni di Pasqua ha avuto e ha una un terzo di abitanti in più. Ma il fenomeno dell’over tourism, o deldiincontrollato, ha riguardato in questi ...

