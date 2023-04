(Di mercoledì 12 aprile 2023)10provenienti dall'Africa sub - sahariana sono morti annegati nel naufragio di un barcone aldelle coste. Lo fa sapere la guardia costiera tunisina. Dei dieci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Internazionale : Migliaia di migranti sono stati salvati nel giro di poche ore nel Mediterraneo, ma ci sono stati almeno tre naufrag… - Agenzia_Ansa : Almeno 10 migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana sono morti annegati nel naufragio di un barcone al largo d… - Agenzia_Ansa : Un nuovo naufragio viene segnalato nelle acque del Mediterraneo centrale. Per il sito - CirianiCarlo : RT @Agenzia_Ansa: Almeno 10 migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana sono morti annegati nel naufragio di un barcone al largo delle c… - fisco24_info : Almeno 10 migranti annegano al largo della Tunisia: Guardia costiera di Tunisi lo annuncia,erano tutti sub-sahariani -

10provenienti dall'Africa sub - sahariana sono morti annegati nel naufragio di un barcone al largo delle coste della Tunisia. Lo fa sapere la guardia costiera tunisina. Dei dieci ...Leggi anche, il governo Meloni dichiara lo Stato d'emergenza: 'Aumento del 300% di arrivi' Il mare della Tunisia è un cimitero, nuova strage di20 morti Come funziona il ...... passo indietro su immigrazione e nomine, il governo Meloni dichiara lo Stato d'emergenza: ... Secondo il Viminale, e il governo, invece "non c'erano questi numeri daquindici anni". Tre ...

Almeno 10 migranti annegano al largo della Tunisia - Africa Agenzia ANSA

Il trimestre gennaio-marzo 2023 è stato il più letale per i migranti che hanno attraversato il Mediterraneo centrale dal 2017: lo dichiarano le Nazioni Unite registrando 441 vite perse nel tentativo d ...Almeno 10 migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana sono morti annegati nel naufragio di due barconi al largo delle coste della Tunisia. Dei 10 corpi recuperati dalla guardia costiera tunisina al ...