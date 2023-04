Almanacco del 12-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 aprile 2023)del giorno martedì 11 aprile Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Stanislao vescovo non mettono i vigili Snav è formato dalla radice Spani restare stare in piedi is lava Gloria con il significato di duraturo Nella gloria Il proverbio dice Chi semina spine non vada sempre che sono nati oggi Barbara Alberti Enrico deaglio Aleandro Baldi e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi in particolare buon compleanno da Stefano e Ilaria Tantissimi auguri a ciascuno di voi i più rapidi che ci hanno raggiunto oggi allora andiamo a salutare Giuseppe Stelli Viviana Roberto Giulia Buona giornata a ciascuno di voi e allora Viaggio nel tempo che parte subito 11 aprile ma del 1472 a Foligno dalla bottega degli Orsini esce la prima stampa della Divina Commedia di Dante Alighieri è il primo libro stampato in lingua italiana 11 aprile ma del ...