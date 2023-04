Allianz striglia la Juve dopo la rissa in Coppa Italia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gli insulti razzisti e la rissa finale che hanno scombussolato la fine della semifinale di andata di Coppa Italia all’Allianz Stadium non hanno ancora esaurito la coda polemica. Da un lato la Juventus ha fatto ricorso contro la chiusura del primo anello della Tribuna Sud da scontare nel prossimo match casalingo con il Napoli del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gli insulti razzisti e lafinale che hanno scombussolato la fine della semifinale di andata diall’Stadium non hanno ancora esaurito la coda polemica. Da un lato lantus ha fatto ricorso contro la chiusura del primo anello della Tribuna Sud da scontare nel prossimo match casalingo con il Napoli del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

