(Di mercoledì 12 aprile 2023) TORINO - Sale l'attesa per la sfida dei quarti di Europa League tra la Juventus e lo Sporting Lisbona, in programma domani. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Massimilianoè ...

TORINO - Sale l'attesa per la sfida dei quarti di Europa League tra la Juventus e lo Sporting Lisbona, in programma domani. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa assieme a Danilo. Rivivi la ......l'allenatore in conferennza stampa in vista del match dello Stadium. In questi giorni ha tenuto banco la discussione con Paredes: ' C'è stata una chiacchierata - esordisce- , ha ......scorsi in casa bianconera dopo che Paredes ha lasciato l'allenamento bianconero in polemica condopo lo scarso impiego nell'ultimo periodo. In conferenza stampa il tecnico toscanocosa ...

Allegri spiega la lite con Paredes: "Abbiamo mangiato buona carne..." Corriere dello Sport

Sono in grado di eliminare chiunque in Europa League”. La squadra di Max Allegri parte favorita in ottica del doppio confronto, ma c’è chi crede che i portoghesi possano creare più di qualche grattaca ...Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve Sporting ha fatto il punto sulla situazione di Pogba che domani tornerà tra i convocati. POGBA – «Paul è convocato, vedremo domani. L’importante è che ...