Allegri pronto alla sorpresa con lo Sporting | cambio modulo in arrivo

Il dubbio di Massimilianoa riprendersi la panchina dopo il forfait dell'Olimpico causa influenza, è proprio legato alle tempistiche. Meglio iniziare l'andata dei quarti di Coppa con ...Juventus - Sporting, ecco l'allegrata diper la Coppa: rivoluzione tattica per il livornese per una squadra votata all'attaccoa cambiare per l'Europa, per quella che potrebbe essere un'ennesima rivoluzione tattica per il tecnico della Juventus che, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport in ...Le scelte diriflettono perfettamente le strategie in vista del prossimo mercato estivo. ... tra le ipotesi che circolano, c'è quella che coinvolge Rovella,ad essere richiamato dal ...

Juve, tentazione tridente. Allegri pensa a Milik, Chiesa e Di Maria per lo Sporting La Gazzetta dello Sport

Sorpresa in casa Juventus: Allegri cambia modulo e stravolge la sua squadra escludendo il big contro lo Sporting ...Non è stata una settimana serena per la Juventus che ha prima dovuto affrontare il caos del postpartita contro l'Inter e poi la sconfitta con la Lazio ...