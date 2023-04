Allegri e la tentazione tridente | Juve | le ultime verso lo Sporting

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Juve con Di #Maria e #Chiesa, la tentazione di Allegri: Il tecnico valuta l'impiego del tridente nell'andata dei q… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Juventus-Sporting, Allegri e la tentazione tridente: Chiesa-Di Maria dal 1' - Mediagol : VIDEO Juventus-Sporting, Allegri e la tentazione tridente: Chiesa-Di Maria dal 1' - OdeonZ__ : Juve, tentazione tridente. Allegri pensa a Milik, Chiesa e Di Maria per lo Sporting -

Domani alle 21 la Juve sfida lo Sporting nell'andata dei quarti di Europa League. Le ultime da Torino con i nostri Fabiana Della Valle e Giovanni ...Ladella Juventus per l'assalto all'Europa League si chiama tridente: Angel Di Maria e ... Il dubbio di Massimiliano, pronto a riprendersi la panchina dopo il forfait dell'Olimpico ...Il tecnico dei capitolini col dubbio Immobile: laè riconfermare Felipe Anderson falso ... Dalla parte oppostanon sarà invece in panchina per una sindrome influenzale: al suo posto ...

Juve, tentazione tridente. Allegri pensa a Milik, Chiesa e Di Maria per lo Sporting La Gazzetta dello Sport

TORINO - Chiesa o Di Maria E se fosse Chiesa con Di Maria È su questo che riflette Max Allegri in questi giorni. La formula che doveva essere la base su cui costruire la Juve di questa stagione e ...Milik si gioca il futuro tra Sporting e Bologna. La Juve a fine mese può riscattarlo dal Marsiglia La tentazione della Juventus per l’assalto all’Europa League si chiama tridente: Angel Di Maria e… Le ...