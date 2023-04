Allegri | ' Con Paredes un confronto di idee Pogba e Vlahovic a disposizione'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L'assalto all'Europa League della Juventus parte dalla chiusura del casodopo la lite di Pasquetta tra l'argentino e Massimiliano. 'Con Leandro - ha spiegato il tecnico bianconero - c'...

L'assalto all'Europa League della Juventus parte dalla chiusura del caso Paredes dopo la lite di Pasquetta tra l'argentino e Massimiliano. 'Leandro - ha spiegato il tecnico bianconero - c'è stato un confronto di idee perché lui ha giocato meno in questo periodo dopo essere stato protagonista all'inizio. È normale che ci sia ...A proposito del - 15, il koi biancocelesti di Maurizio Sarri ha complicato la corsa Champions, ma c'è una cosa chesottolineaforza. "La squadra ha fatto 59 punti sul campo, vedremo ...Sarà l'Allianz Stadium il teatro della gara d'andata, che vede gli uomini di Maxfavoriti per il successo, offerto a 1,78. Inseguono i portoghesi, proposti a 4,20,il pari più basso a 3,...

Allenamento mattutino, Vlahovic si è allenato con i compagni La Juventus questa mattina ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani contro lo Sporting Lisbona in Europa League… ...Nel frattempo sono state tre le volte in cui Allegri ha puntato su Chiesa e Di Maria insieme dal primo minuto: con Milik a Napoli e l'ex viola disorientato oltre che dirottato da una parte all'altra ...