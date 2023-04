All’asta da Sotheby’s il rubino più raro al mondo, vale oltre 30 milioni di dollari (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si chiama 'Estrela de Fura', 101 carati Si chiama ‘Estrela de Fura’ (stella di Fura in portoghese), e con i suoi 101 carati è un rubino da record che si appresta ad essere battuto All’asta da Sotheby’s. Estratto nel settembre del 2022 dalla miniera di rubini di Fura Gems a Montepeuz (Mozambico), non solo è estremamente raro per qualità e colore, ma anche il più grande – gem quality – mai scoperto e il più prezioso mai battuto ad un’asta, con una stima superiore ai 30 milioni di dollari. ‘Estrela de Fura’ è stato magistralmente trasformato da un gruppo di artigiani in una pietra ‘cushion cut’ del peso di ben 55,22 carati e si appresta a riscrivere la storia sorpassando il ‘Sunrise Ruby’, rubino di 25,59 carati di origine birmana, venduto per 30,3 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si chiama 'Estrela de Fura', 101 carati Si chiama ‘Estrela de Fura’ (stella di Fura in portoghese), e con i suoi 101 carati è unda record che si appresta ad essere battutoda. Estratto nel settembre del 2022 dalla miniera di rubini di Fura Gems a Montepeuz (Mozambico), non solo è estremamenteper qualità e colore, ma anche il più grande – gem quality – mai scoperto e il più prezioso mai battuto ad un’asta, con una stima superiore ai 30di. ‘Estrela de Fura’ è stato magistralmente trasformato da un gruppo di artigiani in una pietra ‘cushion cut’ del peso di ben 55,22 carati e si appresta a riscrivere la storia sorpassando il ‘Sunrise Ruby’,di 25,59 carati di origine birmana, venduto per 30,3 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann06352249 : @ZDFheute ZDFheute: La casa d'aste Sotheby's ha messo all'asta a New York le scarpe da ginnastica indossate dal gio… - classcnbc : Sotheby's vende le scarpe più care del mondo Sono un paio di #Nike Air rosse e nere indossate dalla leggenda del b… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Record all'asta per un paio di sneaker di Michael Jordan. Sono state battute per 2,2 milioni di dollari da Sotheby's #ANS… - Albume87 : RT @Agenzia_Ansa: Record all'asta per un paio di sneaker di Michael Jordan. Sono state battute per 2,2 milioni di dollari da Sotheby's #ANS… - ai_news_italia : Record all'asta per un paio di sneaker di Michael Jordan. Sotheby’s vende un paio di Air Jordan del 1998 per 2,2 m… -

Record all'asta per un paio di sneaker di Michael Jordan ... Sotheby's oggi ha venduto in un'attesa vendita ... E' il prezzo più alto mai pagato all'asta per un ... Michael Jordan , la folle cifra delle sue scarpe vendute all'asta ... un riferimento alla maglia numero 23 del fuoriclasse Nba che a gennaio aveva collaborato con Sotheby's mettendo all'asta 13 paia di sneakers retrò progettate in memoria di The Notorious BIG, rapper ... Banksy torna in asta Banksy, il misterioso artista inglese dalle quotazioni record, torna da Sotheby's, dal 14 al 20 aprile a Londra, con 26 lotti che metteranno all'incanto opere ambite come il Lanciatore di fiori, valutata tra 148 mila e 205 mila euro, riproduzione dell'omonimo murale che l'... ...oggi ha venduto in un'attesa vendita ... E' il prezzo più alto mai pagatoper un ...... un riferimento alla maglia numero 23 del fuoriclasse Nba che a gennaio aveva collaborato conmettendo13 paia di sneakers retrò progettate in memoria di The Notorious BIG, rapper ...Banksy, il misterioso artista inglese dalle quotazioni record, torna da, dal 14 al 20 aprile a Londra, con 26 lotti che metteranno'incanto opere ambite come il Lanciatore di fiori, valutata tra 148 mila e 205 mila euro, riproduzione dell'omonimo murale che l'... Coco de Mer e Sotheby's: Passion & Desire - From Antiquity to Present Day Vogue Italia