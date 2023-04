Allarme smog | su 8 miliardi di persone solo 79mila respirano aria pulita

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La nostra attività inquinante ha avuto e sta avendo conseguenze disastrose sul nostro pianeta:lo 0,18% della superficie terrestre gode di livelli “sicuri” di particolato sottile PM 2.5, ovvero le minuscole particelle dicon un diametro di 2,5 micrometri o inferiore. In termini di popolazione umana,lo 0,001% degli individui, ovvero 80.000 su 8, respiraveramente. Secondo l’OMS, la soglia di sicurezza per la media annuale di PM 2.5 è di soli 5 microgrammi per metro cubo die non dovrebbe superare i 15 µg/m3 per più di 3-4 giorni all’anno. Questi numeri spiegano perchéin Europa muoiono 240.000all’anno a causa dello(24.000 in Italia), mentre a livello globale ...

Fonte: 123RF Come riporta una recente ricerca, solo lo 0,18% dell'intera superficie terrestre offre livelli di smog accettabili per l'Organizzazione Mondiale della Sanità La nostra attività inquinante ...Milano, Roma e Torino sono le città più inquinate d’Italia. Allarme smog. Emissioni killer Facendo riferimento alle rilevazioni di TomTom basate sui tempi medi di percorrenza nelle ore di punta in ben ...