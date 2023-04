Alla Design Week, Bluehouse, in collaborazione con la maison di moda De Santis by Martin Alvarez, presenta il concept ” La casa che si indossa” materiali ecosostenibili utilizzati come isolanti naturali, teli traspiranti e carte da parati, si trasformano in esclusivi capi di alta moda (Di mercoledì 12 aprile 2023) Hyper Room- www.hyper-room.com – in occasione del Fuorisalone 2023, unisce aziende del settore Design che si distinguono per innovazione tecnologica e sostenibilità, per o?rire soluzioni smart rivolte a privati e pubblica amministrazione, nella location in Corso Genova 20 angolo via Ariberto 1 – Da Lunedì 17 Aprile a Domenica 23 dalle ore 10.30 alle ore 19.30. Bluehouse – www.Bluehouse.bio – presenta una nuova concezione di casa intelligente realizzata con il sistema costruttivo tecnologico X-LAM, pannelli di grandi dimensioni costituiti da 5 o più strati di tavole in legno massiccio incollate a strati incrociati. Le regole e le tecniche costruttive utilizzate rispettano l’ambiente: orientamento della casa in funzione dell’esposizione solare e dei venti dominanti per poter riscaldare e ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 12 aprile 2023) Hyper Room- www.hyper-room.com – in occasione del Fuorisalone 2023, unisce aziende del settoreche si distinguono per innovazione tecnologica e sostenibilità, per o?rire soluzioni smart rivolte a privati e pubblica amministrazione, nella location in Corso Genova 20 angolo via Ariberto 1 – Da Lunedì 17 Aprile a Domenica 23 dalle ore 10.30 alle ore 19.30.– www..bio –una nuova concezione diintelligente realizzata con il sistema costruttivo tecnologico X-LAM, pannelli di grandi dimensioni costituiti da 5 o più strati di tavole in legno massiccio incollate a strati incrociati. Le regole e le tecniche costruttive utilizzate rispettano l’ambiente: orientamento dellain funzione dell’esposizione solare e dei venti dominanti per poter riscaldare e ...

