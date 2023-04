Alessandra Mastronardi | “Sposo Gianpaolo | mio primo amore | in Campania”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti,… - fanpage : Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, conosciuto 17 anni fa: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa,… - Corriere : L’attrice ha raccontato di essersi innamorata di nuovo, dopo 17 anni, di Sannino, dentista con cui aveva avuto una… - anatomopatetici : RT @VanityFairIt: Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti, ci sia… - paolochiariello : #Juorno #alessandramastronardi: ho ritrovato il mio #amore e ci # sposiamo in #campania -

'Ci siamo rincorsi per una vita':annuncia ufficialmente le imminenti nozze con il suo primo ...... Il governo sta studiando un piano anti orsi che prevede un trasferimento di massa, l'abbattimento per gli esemplari pericolosi e spray al peperoncino •a luglio convolerà ...Articoli più letti Enea, il neonato abbandonato: da Ezio Greggio in poi, 5 cose che non tornano in questa storia di Silvia Bombinoin copertina su Vanity Fair : "A luglio mi ...

Alessandra Mastronardi: "Mi sposo in Campania con il mio primo amore" La Repubblica

Dopo 15 anni dalla loro prima frequentazione, Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino convoleranno a nozze: in una lunga intervista a Vanity Fair, l’attrice ha confessato che presto sposerà quello ...Certi amori non finiscono... Lo sa bene Alessandra Mastronardi, che tra sliding doors e colpi di scena degni di una commedia romantica, racconta per la prima volta perché sta per sposare l’uomo della ...