Alessandra Mastronardi: «Non era un animale mitologico» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Certi amori non finiscono... Lo sa bene Alessandra Mastronardi, che tra sliding doors e colpi di scena degni di una commedia romantica, racconta per la prima volta perché sta per sposare l’uomo della sua vita (ma ci ha messo 15 anni per ritrovarlo) Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 aprile 2023) Certi amori non finiscono... Lo sa bene, che tra sliding doors e colpi di scena degni di una commedia romantica, racconta per la prima volta perché sta per sposare l’uomo della sua vita (ma ci ha messo 15 anni per ritrovarlo)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti,… - fanpage : Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, conosciuto 17 anni fa: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa,… - Corriere : L’attrice ha raccontato di essersi innamorata di nuovo, dopo 17 anni, di Sannino, dentista con cui aveva avuto una… - maria_paola63 : RT @VanityFairIt: Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti, ci sia… - juornoit : #Juorno #alessandramastronardi: ho ritrovato il mio #amore e ci # sposiamo in #campania -