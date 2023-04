Alessandra Mastronardi | matrimonio in vista con Gianpaolo Sannino | “È stato il mio primo amore”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo 15 anni dalla loro prima frequentazione,convoleranno a nozze: in una lunga intera Vanity Fair, l’attrice ha confessato che presto sposerà quello che èil “” della sua vita. “Ci sentivamo ogni tanto – ha raccontato – una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”. Si sono poi ritrovati, dopo chesi era lasciata a un passo dall’altare con Ross McCall. La 37enne ambasciatrice Unicef non ha fornito molti particolari sul, anche perché entrambi nella coppia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti,… - fanpage : Alessandra Mastronardi sposerà Gianpaolo Sannino, conosciuto 17 anni fa: “Ci siamo conosciuti diciassette anni fa,… - Corriere : L’attrice ha raccontato di essersi innamorata di nuovo, dopo 17 anni, di Sannino, dentista con cui aveva avuto una… - anatomopatetici : RT @VanityFairIt: Alessandra Mastronardi sceglie Vanity Fair per annunciare il matrimonio col suo primo amore: «Ci siamo conosciuti, ci sia… - paolochiariello : #Juorno #alessandramastronardi: ho ritrovato il mio #amore e ci # sposiamo in #campania -

Alessandra Mastronardi in copertina su Vanity Fair: "A luglio mi sposo"

Certi amori non finiscono... Lo sa bene Alessandra Mastronardi, che tra sliding doors e colpi di scena degni di una commedia romantica, racconta per la prima volta perché sta per sposare l’uomo della ...Poi il lieto fine Alessandra Mastronardi si sposa. «Con il primo amore della mia vita», racconta a Vanity Fair nell'annuncio del matrimonio che si terrà a luglio. Attrice 37enne e ambasciatrice Unicef ...