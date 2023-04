Alemanno | “Basta armi a Kiev Così la guerra non si fermerà mai”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo quattordici mesi diin Ucraina, la pace è lontana. Eppure in Occidente si dice che la Russia è a un passo dalla sconfitta mentre il Cremlino afferma il contrario. Gianni, ex sindaco di Roma, già ministro e ora portavoce del comitato Fermare la, a chi dobbiamo credere? “Essendo unaè normale che ci sia propaganda da una parte e dall’altra. Per questo dobbiamo guardare criticamente a entrambe le narrazioni, sia quella degli Usa che quella della Russia. Detto questo, le ultime notizie ci indicano che la situazione in Ucraina è molto più critica rispetto a quello che ci viene raccontato. Inutile girarci intorno, c’è il rischio che questo massacro continui con una lenta ma progressiva avanzata dei russi”. L’Occidente punta tutto sull’invio die ...

