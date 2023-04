(Di mercoledì 12 aprile 2023) Una bruttissima storia di delazione e di repressione che costringerà una ragazzina a restare a lungo lontano dal padre, colpevole (si fa per dire) di non aver controllato abbastanza lache ha ...

L'avvocato di Aleksei Moskalev ha scoperto il trasferimento dopo essersi recato in Bielorussia a incontrarlo in carcere. Il caso giudiziario contro Moskalev, attribuito ad alcuni post sui social, è ...

Aleksei Moskalev estradato dalla Bielorussia: 2 anni di prigione per un disegno ‘no war’ della figlia Globalist.it

Mosca, 7 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità russe hanno confermato che Aleksei Moskalev, il padre della bambina russa che ha fatto disegni contro la guerra in Ucraina, è stato arrestato in Bielorussia e mandato in una prigione alla periferia della capitale Minsk.