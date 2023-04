Al via a Palazzo Bosco Lucarelli le attività didattiche della scuola Pietà (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al via a Palazzo Bosco Lucarelli le attività didattiche. Il trasferimento si è reso necessario per consentire l’avvio dei lavori e di adeguamento sismico e funzionale della scuola Pietà Al via questa mattina, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore all’Istruzione Maria Carmela Serluca, le attività didattiche della scuola elementare “Pietà” a Palazzo Bosco Lucarelli, immobile ubicato in via Bartolomeo Camerario e già sede del convento degli Scolopi. Il trasferimento, com’è noto, si è reso necessario per consentire l’avvio dei lavori di rinforzo strutturale e di adeguamento sismico e funzionale ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al via ale. Il trasferimento si è reso necessario per consentire l’avvio dei lavori e di adeguamento sismico e funzionaleAl via questa mattina, alla presenza del sindaco Clemente Mastella e dell’assessore all’Istruzione Maria Carmela Serluca, leelementare “” a, immobile ubicato in via Bartolomeo Camerario e già sede del convento degli Scolopi. Il trasferimento, com’è noto, si è reso necessario per consentire l’avvio dei lavori di rinforzo strutturale e di adeguamento sismico e funzionale ...

