Al via a Cagliari i caffè scientifici promossi dal Cagliari Festival Scienza

Si chiama CaffeScienza, incontri e chiacchere di Scienza, la nuova iniziativa che il Cagliari Festival Scienza inaugura in città a partire dal 14 aprile con l'intenzione di proporre incontri pubblici dedicati alla divulgazione scientifica e avvicinare il grande pubblico a temi di carattere sociale attraverso una formula agile e didattica. Ad aprire il ciclo sarà il prof. Davide Peddis, neo presidente dell'Associazione Scienza Società Scienza, organizzatrice del Festival che quest'anno giungerà, nelle consuete date di inizio novembre, alla sua sedicesima edizione. L'incontro d'apertura si terrà venerdì 14 aprile alle ore 17:30 nell'aula magna del Liceo "A. Pacinotti" e sarà dedicato al tema Divulgare la Scienza: per un ...

