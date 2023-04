Al Nassr | esonerato Rudi Garcia | c’è anche lo zampino di Ronaldo!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Ronaldo decisivo per l'esonero di #RudiGarcia all'#AlNassr - Fantacalcio : Al Nassr, salta Rudi Garcia: l'ex Roma esonerato per problemi con lo spogliatoio - sportli26181512 : Dalla Spagna: Garcia esonerato dall’Al-Nassr: Dalla Spagna: Garcia esonerato dall’Al-Nassr Tensioni con lo spogliat… - PauloVinay : RT @Gazzetta_it: Dalla Spagna: Garcia esonerato dall’Al-Nassr - Gazzetta_it : Dalla Spagna: Garcia esonerato dall’Al-Nassr -

Rudi Garcia non sarà più il tecnico dell'Al -di Cristiano Ronaldo. Lo riporta Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, il tecnico francese saràdalla società saudita per problemi tra lo stesso allenatore e i principali giocatori ...Al -è stato sconfitto anche nelle semifinali di Supercoppa.... infatti, lasciare già l' Al -e arrivare a vestire la maglia del Chelsea in estate, come riportato dal Mirror . Stagione complicatissima per i Blues, che dopo Thomas Tuchel hanno...

