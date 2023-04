Al Festival città impresa gli imprenditori parlano di strategie future (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Festival città impresa, promosso da ItalyPost e Corriere della Sera che vede Intesa Sanpaolo come main partner e il sostegno di auxiell, Equinox, Fine Foods & Pharmaceuticals e Viacqua, si terrà dal 14 al 16 aprile con un programma, come da tradizione, ricco di relatori e di ospiti di altissimo livello. Ospite sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, protagonista di un confronto sulla necessità di coniugare sviluppo e coesione sociale. Ma interverranno anche il ministro alle Imprese e al made in Italy, Adolfo Urso, la presidente e ad di Marcegaglia Holding, Emma Marcegaglia, l’ex ministro Elsa Fornero, il coordinatore di Base Italia ed ex sindacalista Marco Bentivogli, Gianni Mion e Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Protagonisti saranno anche gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il, promosso da ItalyPost e Corriere della Sera che vede Intesa Sanpaolo come main partner e il sostegno di auxiell, Equinox, Fine Foods & Pharmaceuticals e Viacqua, si terrà dal 14 al 16 aprile con un programma, come da tradizione, ricco di relatori e di ospiti di altissimo livello. Ospite sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, protagonista di un confronto sulla necessità di coniugare sviluppo e coesione sociale. Ma interverranno anche il ministro alle Imprese e al made in Italy, Adolfo Urso, la presidente e ad di Marcegaglia Holding, Emma Marcegaglia, l’ex ministro Elsa Fornero, il coordinatore di Base Italia ed ex sindacalista Marco Bentivogli, Gianni Mion e Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Protagonisti saranno anche gli ...

