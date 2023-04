Ahsoka, le cose da sapere sulla serie Disney+ con Rosario Dawson (Di mercoledì 12 aprile 2023) Debutterà ad agosto su Disney+ lo spin-off sulla guerriera discepola di Anakin Skywalker, uno dei personaggi più amati del franchise di Star Wars Leggi su wired (Di mercoledì 12 aprile 2023) Debutterà ad agosto sulo spin-offguerriera discepola di Anakin Skywalker, uno dei personaggi più amati del franchise di Star Wars

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ahsoka_xx : a me ste cose fanno crepare - DarthElwood : @purple_lady18 Alcune cose gli anni scorsi le hanno lasciate secretate. Però ci spero davvero, soprattutto per quel… - S_Tarantello : Quindi, ricapitolando, oggi c’è stata la #StarWarsCelebration2023 e quindi sono state confermate un bel po’ di cose… - xjokerscars : Nella mia testa Star Wars è come il MCU, ovvero una cosa che amavo alla follia ma per cui ormai non ho più interess… - ahsoka_xx : appena scoperto che kageyama è capricorno me lo sentivo tantissimo perché vuole sempre fare le cose come dice lui e… -