Aggressione a Jureskin | condanna di Mastella | “Finale di campionato sia vissuto con fair play”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile: a nome della città, chiedo scusa al calciatore Roko”, così in una nota il sindaco di Benevento Clementedopo avere appreso dell’ai danni del giocatore croato del Benevento avvenuta in una strada della città. “La sconsideratezza di qualche invasato non può mettere in discussione la sportività e la civiltà di Benevento. Il mio invito e la mia esortazione a tutti i tifosi é che ildisiacon compostezza e, in qualunque caso”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La retrocessione che è dietro l'angolo ha fatto deflagrare il clima in città. Questa mattina il mancino croato Roko Jureskin ha sporto denuncia per un'aggressione perpetrata ieri ai suoi danni. Mentre era in auto al Viale degli Atlantici, poco dopo aver lasciato lo stadio al termine dell'allenamento, un'auto con ...

Il terzino croato del Benevento Calcio, Roko Jureskin, ha sporto denuncia questa mattina per una aggressione subita nella giornata di ieri in città.