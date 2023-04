Agente salva donna e poi la sceglie come madrina per la figlia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon un collega aveva salvato una donna coinvolta in un incidente sul tratto umbro dell’Autosole e dopo qualche mese Fabrizio Binnella, Agente della polizia stradale in servizio a Orvieto l’ha voluta come madrina per il battesimo della figlia. La storia è emersa nel corso della festa della polizia celebrata a Terni. L’incidente era avvenuto fra Orvieto e Fabro nell’agosto del 2018. La donna, Esther Ponsillo, 40 anni di Caiazzo (Caserta), si era stata salvata grazie al coraggio di due agenti mentre erano morti il marito Michele Melillo, all’epoca di 33 anni, e il figlio Marcello, nove. Con il passare era quindi nata una solida e profonda amicizia con suoi i soccorritori, in particolare con l’Agente Binnella, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon un collega avevato unacoinvolta in un incidente sul tratto umbro dell’Autosole e dopo qualche mese Fabrizio Binnella,della polizia stradale in servizio a Orvieto l’ha volutaper il battesimo della. La storia è emersa nel corso della festa della polizia celebrata a Terni. L’incidente era avvenuto fra Orvieto e Fabro nell’agosto del 2018. La, Esther Ponsillo, 40 anni di Caiazzo (Caserta), si era statata grazie al coraggio di due agenti mentre erano morti il marito Michele Melillo, all’epoca di 33 anni, e il figlio Marcello, nove. Con il passare era quindi nata una solida e profonda amicizia con suoi i soccorritori, in particolare con l’Binnella, ...

