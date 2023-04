Agcom | «No agli aumenti automatici nei contratti telefonici»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) È di più di una settimana fa le prime indicazioni da parte dei giganti della telefonia che si preparavano ad aumentare in maniera automatica tutti i loro, sia quelli da sottoscrivere sia quelli già attivi, per adattarli all’aumento dell’inflazione, senza dare la possibilità ai clienti di recedere il proprio legame in maniera gratuita, come L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La bozza di Regolamento riguarda i consumatori, le micro e piccole imprese. Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni complessivi, di cui 45 giorni dedicati alla consultazione pubblica. L'AGCOM ha approvato l'avvio di una consultazione pubblica. Il contratto dovrà riportare il riferimento agli indennizzi spettanti agli utenti in caso di mancato rispetto degli obblighi.