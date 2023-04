Afghanistan | vietati alle donne i ristoranti all’aperto

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuove restrizioni per leafghane. Secondo quanto riferito, d’ora in poiinsarannoi ristornati. Nuovi divieti per lein. Secondo quanto riferito, i talebani hanno vietatodi accedere aicon giardini o spazi verdi nella provincia

Nuove restrizioni per le donne afghane. D'ora in poi alle donne in Afghanistan saranno vietati i ristornati all’aperto.I talebani hanno vietato alle famiglie e alle donne di accedere ai ristoranti con giardini o spazi verdi nella provincia nord-occidentale di Herat, in Afghanistan. Un funzionario del governo ha spiega ...