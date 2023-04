AEW Dark 11.04.2023 (Di mercoledì 12 aprile 2023) In colpevole ritardo ecco a voi i risultati dell’ultima puntata di AEW Dark, la numero 191. L’episodio è andato in onda ieri sera, registrato come sempre presso gli Universal Studios di Orlando, Florida. Matt Taven batte Brian Pillman Jr. (5:44) Lee Johnson sconfigge Blake Li (2:04) Josh Woods (con Ari Daivari, Mark Sterling & Tony Nese) batte Daisy K (2:02) Willow Nightingale sconfigge Diamante (5:57) Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 12 aprile 2023) In colpevole ritardo ecco a voi i risultati dell’ultima puntata di AEW, la numero 191. L’episodio è andato in onda ieri sera, registrato come sempre presso gli Universal Studios di Orlando, Florida. Matt Taven batte Brian Pillman Jr. (5:44) Lee Johnson sconfigge Blake Li (2:04) Josh Woods (con Ari Daivari, Mark Sterling & Tony Nese) batte Daisy K (2:02) Willow Nightingale sconfigge Diamante (5:57)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #AEWDark #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #AEWDarkElevation #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #AEWDark #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo nell'ultima puntata di #AEWDarkElevation #TSOW // #TSOS // #AEW -

AEW Dark Risultati 11-04-2023 The Shield Of Wrestling 'I don't fake fight': UFC fighters and coaches have mixed feeling on WWE merger Collaboration Confrontation Cool entrance music The UFC community weighs in on having closer ties to pro wrestling. 'I don't fake fight': UFC fighters and coaches have mixed feelings on WWE merger Collaboration Confrontation Cool entrance music The UFC community weighs in on having closer ties to pro wrestling. Collaboration Confrontation Cool entrance music The UFC community weighs in on having closer ties to pro wrestling.Collaboration Confrontation Cool entrance music The UFC community weighs in on having closer ties to pro wrestling.