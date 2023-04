AEW | Brian Cage resta con Tony Khan | firmato un rinnovo pluriennale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Negli ultimi tempi si è parlato molto della situazione diall’interno della AEW. Di fatto in questi anni non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e le voci su un suo possibile addio alla scadenza del contratto si sono susseguite. Il contratto dell’attuale ROH 6 Man Tag Team Champion è scaduto pochi giorni fa e si era accordato conper un breve prolungamento in modo da essere presente a Supercard Of Honor. Lo stesso Presidente AEW ha espresso la volontà di non perderlo e ora arriva la notizia del suoha rinnovato Secondo quanto riportato da Sean Sapp di Fightful,ha rinnovato con la AEW/ROH su base. Il big man resterà dunque alla ...

Fightful is reporting that WWE holds a solid interest in signing Brian Cage, who works for both AEW and ROH, and is currently working for both without a contract. However, while WWE's sale to Endeavor ...Arrivano buone notizie per la AEW e la ROH. Nelle ultime ore, infatti, è stato rivelato che uno dei campioni della ROH ha raggiunto un accordo con Tony Khan per il prolungamento del suo contratto. Sta ...