La commissione Affari Sociali della Camera adotta il testo base per l'istituzione della commissione Bicamerale d'inchiesta sul Covid. A votare a favore sono il centrodestra unito e il Terzo Polo.

"Non ci hanno dato neanche un'ora di tempo per vedere il testo unificato che hanno messo a punto loro e che ci hanno appena presentato", spiega la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella, "così ... Adottato il testo base della commissione d'inchiesta sul Covid (ANSA) - ROMA, 12 APR - La Commissione Affari Sociali della Camera adotta il testo base per l'istituzione della Commissione Bicamerale d'inchiesta sul Covid. A votare a favore sono il centrodestra ...