Accordo WWF-Comune di Ladispoli per la riqualificazione dell'Oasi di Torre Flavia

Ladispoli – E' partita in questi giorni l'iniziativa di riqualificazione dell'area protetta, prevista nell'ambito del progetto RiPartyAmo di WWF, per la tutela del fratino e per migliorare la fruibilità dell'Oasi e della spiaggia di Torre Flavia. "Gli interventi attuati – ha dichiarato il consigliere delegato alle aree protette, Filippo Moretti – sono diversi e numerosi. Sono state ripristinate le delimitazioni per il confinamento dei siti di nidificazione di Fratino (Charadrius alexandrinus) e Corriere Piccolo (Charadrius dubius) con la sistemazione di paletti e corda. E' stata installata della cartellonistica didattico/illustrativa (cartelli, bacheche) ed un percorso su pedane per indirizzare i bagnanti e limitare i fenomeni da calpestio. Saranno anche collocate due Torrette ...

