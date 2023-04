Accadde oggi | 12 aprile | da Panucci a Mario Tacconi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dialessandria : Mercoledì #12aprile : la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi e cosa accadde oggi - Accadde_Oggi : 238 – Gordiano II viene sconfitto e ucciso nella battaglia di Cartagine da... #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 467 – Antemio viene proclamato imperatore romano d'occidente #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1175 – Con la sconfitta del Barbarossa, termina l'Assedio di Alessandria, durato oltre cinque mesi #AccaddeOggi - Accadde_Oggi : 1204 – I Veneziani con i Cavalieri della Quarta crociata conquistano, per la seconda volta, Costantinopoli #AccaddeOggi -

Di ritratti - nelle fogge più disparate - ne avevano ispirati entrambi tantissimi. Yuri Gagarin si era guadagnato la gloria il 12 aprile 1962, quando diventò il primo uomo a orbitare ...La canzone,famosissima, fu inizialmente pubblicata come B - side di Thirteen Women (and Only ... Nel primo la voce di Haley rimase sommersa dal suono del gruppo, mentre nel secondoil ...1961: Nasce a Melbourne, in Australia, Lisa Gerrard, cantante dei Dead Can Dance. Avanti TAGS 12 aprile , Lisa Gerrard , R. E. M. La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'...