Abusi sessuali sul set dei suoi film | bufera su Gerard Depardieu

Gérard Depardieu, già incriminato per stupro e aggressione sessuale in relazione a un caso del 2018, è stato di nuovo accusato dida 13 donne in un rapporto investigativo pubblicato da Mediapart . Il comportamento della star francese è stato denunciato da attrici, truccatrici e staff di produzione " alcune di loro sono ...Nella provincia di un uomo di 68 anni è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto atticon la nipote di 6 anni, mostrandole anche materiale pornografico . A raccontare del nonno orco è stata la stessa piccola vittima: il 24 agosto dello scorso anno ai genitori che erano andati ...Peljor, vale a dire, racconta agli utenti gliall'interno della sua comunità,nella maggior parte delle volte avvolti in una coltre di silenzio. Intervistato da Repubblica dopo l'...

Tredici attrici hanno raccontato la propria traumatica esperienza, ma al momento nessuna ha trovato il coraggio di sporgere denuncia ...La cantante Melissa Carter sostiene di essere stata abusata sessualmente dalla star dei Backstreet Boys nel 2003.