A via Rasella non morirono degli anziani suonatori, ma dei contadini (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non erano volontari e men che meno militari delle famigerate SS. Altro che battaglione armato fino ai denti, come ha sostenuto il presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, giustificando l'eccidio e chiedendo le dimissioni del Presidente del Senato Ignazio la Russa. Però nessuno ne parla. No, non era una banda musicale di semi pensionati, come ha sostenuto il presidente del Senato. Ma anche se i soldati uccisi quasi ottant'anni fa nell'attentato di via Rasella non erano anziani suonatori, nella sostanza Ignazio La Russa ha ragione. Quelli morti erano in gran parte contadini del Sud Tirolo, arruolati a forza tra la fine del 1943 e l'inizio del '44. Non erano volontari e men che meno erano militari delle famigerate SS. Altro che battaglione armato fino ai denti, come ha sostenuto il presidente dell'Anpi Gianfranco ...

