A uccidere il runner Andrea Papi è stata l'orsa Jj4 (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - È l'orsa Jj4 l'esemplare che mercoledì scorso ha ferito mortalmente il runner trentino Andrea Papi nei boschi di Caldes in Trentino. La conferma è arrivata dalla Procura della Repubblica di Trento a seguito delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della 'Fondazione Edmund Mach'. L'orsa Jj4 ha 17 anni ed è figlia di Joze e Jurka provenienti dalla Slovenia. Nei confronti di Jj4 la Provincia Autonoma di Trento aveva chiesto l'abbattimento ma l'ordinanza era stata annullata dal Tar. Il provvedimento era scattato perché il 22 giugno del 2022, l'orsa aveva aggredito padre e figlio sul pendici del monte Peller, zona nota per essere popolata da molti orsi. Oggi alle ore 15 a Caldes, località della Val di Sole in Trentino si terranno i funerali di ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - È l'Jj4 l'esemplare che mercoledì scorso ha ferito mortalmente iltrentinonei boschi di Caldes in Trentino. La conferma è arrivata dalla Procura della Repubblica di Trento a seguito delle analisi genetiche effettuate nei laboratori della 'Fondazione Edmund Mach'. L'Jj4 ha 17 anni ed è figlia di Joze e Jurka provenienti dalla Slovenia. Nei confronti di Jj4 la Provincia Autonoma di Trento aveva chiesto l'abbattimento ma l'ordinanza eraannullata dal Tar. Il provvedimento era scattato perché il 22 giugno del 2022, l'aveva aggredito padre e figlio sul pendici del monte Peller, zona nota per essere popolata da molti orsi. Oggi alle ore 15 a Caldes, località della Val di Sole in Trentino si terranno i funerali di ...

