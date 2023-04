A Torino parte la raccolta di prossimità degli oli esausti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra le 1.000 e le 1.500 tonnellate: è la quantità di oli esausti che si stima i Torinesi producano ogni anno e che oggi viene recuperata solo in piccola parte, finendo per lo più negli scarichi fognari e nelle falde acquifere e causando danni all’ambiente e ai sistemi di scarico delle abitazioni. Per favorirne il recupero e il corretto smaltimento, la Città di Torino ha deciso, d’intesa con il Conoe – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti – e Amiat Gruppo Iren– che a Torino gestisce ed eroga i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti -, di promuovere un accordo volto a favorire la raccolta capillare degli oli vegetali di provenienza domestica. L’intesa, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra le 1.000 e le 1.500 tonnellate: è la quantità di oliche si stima i Torinesi producano ogni anno e che oggi viene recuperata solo in piccola, finendo per lo più negli scarichi fognari e nelle falde acquifere e causando danni all’ambiente e ai sistemi di scarico delle abitazioni. Per favorirne il recupero e il corretto smaltimento, la Città diha deciso, d’intesa con il Conoe – Consorzio nazionale die trattamentooli e dei grassi vegetali e animali– e Amiat Gruppo Iren– che agestisce ed eroga i servizi die smaltimento dei rifiuti -, di promuovere un accordo volto a favorire lacapillareoli vegetali di provenienza domestica. L’intesa, ...

