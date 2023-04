A scuola si studierà anche educazione finanziaria: nuove competenze per gli studenti (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'educazione finanziaria approda nelle scuole italiane. Il Consiglio dei Ministri ha varato infatti il ddl Competitività che inserisce la materia nell'insegnamento dell'educazione civica. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito definirà le linee guida, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob, e coinvolgerà le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha subito sottolineato con un tweet l'importanza dell'iniziativa adottata in sede governativa: "Con il ddl Competitività, l'educazione finanziaria sarà studiata nell'ambito dell'educazione Civica. Risparmio e investimento saranno centrali nella crescita dei ragazzi". Si tratta, dunque, di un tema che contribuisce a rafforzare la consapevolezza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'approda nelle scuole italiane. Il Consiglio dei Ministri ha varato infatti il ddl Competitività che inserisce la materia nell'insegnamento dell'civica. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito definirà le linee guida, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob, e coinvolgerà le associazioni rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha subito sottolineato con un tweet l'importanza dell'iniziativa adottata in sede governativa: "Con il ddl Competitività, l'sarà studiata nell'ambito dell'Civica. Risparmio e investimento saranno centrali nella crescita dei ragazzi". Si tratta, dunque, di un tema che contribuisce a rafforzare la consapevolezza ...

