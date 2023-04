A San Giorgio del Sannio l’incontro tematico ‘Dal mito della città moderna alle icone contemporanee’ (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Centro di Cultura “T. Rossi” di San Giorgio del Sannio, nell’ambito della Rassegna socio-culturale “I Venerdì della complessità”, ha promosso un Incontro tematico ‘Dal mito della città moderna alle icone contemporanee’, presentando il libro dell’Arch. Gaetano Cantone “Iconografia e civiltà urbana nella modernità”, Edizioni Scripta Manent 2022. In questo primo appuntamento (che si terrà in data di Venerdì 14 Aprile 2023, ore 18.00, presso la sede del Centro, Via Lungo Casale – 3), è previsto l’intervento, oltre che dell’autore stesso, della Ch.ma Prof.ssa Rossella Del Prete dell’Università di Benevento; nel mentre presiede ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Centro di Cultura “T. Rossi” di Sandel, nell’ambitoRassegna socio-culturale “I Venerdìcomplessità”, ha promosso un Incontro, presentando il libro dell’Arch. Gaetano Cantone “Iconografia e civiltà urbana nella modernità”, Edizioni Scripta Manent 2022. In questo primo appuntamento (che si terrà in data di Venerdì 14 Aprile 2023, ore 18.00, presso la sede del Centro, Via Lungo Casale – 3), è previsto l’intervento, oltre che dell’autore stesso,Ch.ma Prof.ssa Rossella Del Prete dell’Università di Benevento; nel mentre presiede ...

